Tobias Raaen (13) på pallen

– Jeg hadde forhåpninger om at det skulle være mulig å kjempe om en topp 20-plassering da jeg kom hit. Et lite mål var det også være i nærheten av en tiendeplass dersom jeg fikk til feltskytingen. For det var der jeg hadde størst forhåpninger ettersom jeg har gjort det best. På bane har jeg ikke vært like skarp, sa Tobias etter at han hadde vartet opp med et toppresultat i feltfinalen.

Det til tross for at han ifølge sine egne uttalelser var veldig nervøs før han skulle i aksjon fredag morgen. Tobias kan fortelle at han sov ganske bra natta før finalen. Men han merket på morgenkvisten at spenningsnivået var en god del høyere enn det bruker å være. Det så ikke ut til å påvirke skytingen ettersom Tobias var kald og rolig da han la seg ned på skive nummer 22.

Måtte ut i omskyting

Det var en indikasjon at han lå på 22.plass før finalen. I den var det mange av konkurrentene som slet med å holde geværet rolig og i neste omgang treffe blinken. Tobias Raaen hadde tydeligvis ingen problemer med det ettersom han skjøt 12 treff og fullt hus. Det var bare fire av de som skjøt 30 treff før finalen sin maktet det. Ungguttens nerver ble satt på en ny prøve etter omgangen.

– Jeg var veldig spent da jeg fikk beskjed om å gjøre meg klar til omskyting om tredjeplassen. Den duellen klarte jeg heldigvis å avgjøre til min fordel, sa den kommende ungdomsskoleeleven som er et produkt av det gode skyttermiljøet i bygda.

Pappa Ivar er en av dem som er med og trekker i trådene. Han er opptatt av å få frem at det ikke bare var sønnen som traff blinkene i vest.

– Vi hadde med fire rekrutter som alle gjorde sine saker bra. Eirin og May Ingrid Raaen kan begge reise heim med flotte premier. Det samme kunne Andrea Meldal Moen, sa Ivar Raaen som håper at Skjelstadmark-kvartettens flotte resultater kan føre til at flere yngre i bygda viser interesse for skyttersporten.