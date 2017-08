Ny spiller til Stjørdals-Blink Fotball

Ole Kristian Rødahl (21) er klar for serieleder Stjørdals-Blink Fotball (SBF). Han kommer fra 2. divisjonsklubben Nest Sotra. Den 189 centimeter lange 22-åringen er spilleklar til mandagens 3. divisjonskamp på bortebane mot Rosenborg 2, men han skal trene en uke med klubben før han er aktuell for troppen til neste seriekamp mot Strindheim hjemme på Nye Blinkbanen neste lørdag.

Ole Kristian Rødahl er født og oppvokst på Smøla ved Kristiansund på Nordmøre og han fikk A-kamper for Smøla før han meldte overgang til Kristiansund Ballklubb (KBK) foarn 2012-sesongen.

Ifølge SBFs hjemmeside spilte Rødahl i KBK til 2015 inkludert 15 kamper for Træff fra Molde før studier førte lysluggen til Bergen. Der har han vært sentral spiller for Nest Sotra de to siste sesongene.

Han påbegynner nå studier i Trondheim og har tegnet kontrakt med Stjørdals-Blink Fotball ut 2018-sesongen.

Dette er SBFs fjerde signering i sommer etter at Lars Emil Flakk og Markus Hermo på grunn av flytting ikke er del av klubben i høst.

Eirik Malmo, Sigurd Koksvik og Henrik Kjeldsen Dahlen har kommet inn etter sommerpausen. Stjørdals-Blink leder tredje divisjon avdeling 5 hele 13 poeng foran Kolstad og Molde 2 etter at 15 av 26 serierunder er spilt.