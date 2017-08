Slik blir årets Hommelvik Grand Prix

Hommelvik IL Ski er godt i gang med planleggingen av årets utgave av Hommelvik Grand Prix på rulleski.

– Hvis du ikke allerede har gjort det, så sett av lørdag 7. oktober. Da kommer flere av verdens beste langrennsløpere til Hommelvik for å delta i konkurransen som foregår i en av de flotteste rulleskitraseene i landet, sier Knut Erling Flataker i arrangørklubben. I år er rennet terminfestet.

Northug og Klæbo

– I tillegg til at Team Northug har annonsert at de kommer, har allroundlandslaget for menn satt rennet opp i sitt program, sier Flataker som allerede har fått bekreftet at fjorårssesongens langrennskomet, Johannes Høsflot Klæbo, stiller til start.

– Det ser derfor ut til å bli sterk konkurranse på herresiden, og det jobbes nå med å få med flere løpere i dameklassen, sier han.

Passer godt

– Som arrangør har vi fått mange positive tilbakemeldinger på rennet. Både distanse, løypeprofil og tidspunkt passer langrennsløperne godt i oppkjøringen til en ny sesong, sier Knut Erling Flataker.

Prolog og spurtpris

Rennet er 18 kilometer langt med start på Hommelvik Sjøside og målgang i Mostadmark.

– Det er både junior- og seniorklasse. Seniorene går først en prolog med egen spurtpris, så starter hele feltet i en fellesstart. Det er også innlagte spurtpriser underveis, sier Flataker knappe to måneder før den femte utgaven av rennet.

Ungdomsklasser

Hommelvik Grand Prix består også av egne ungdomsklasser for utøvere fra 14 til 16 år.

– Deltakerne går to runder ved Hommelvik Sjøside, totalt 4 kilometer. Tidligere år har det vært noe dårlig deltakelse i ungdomsklassene og flest løpere fra Hommelvik IL som har deltatt, men i år vil vi jobbe med å invitere utøvere fra andre klubber, sier Knut Erling Flataker.

Smøretrailer

Norges Skiforbunds smøretrailer vil også være på plass i Hommelvik 7. oktober.

– For å få til et slikt arrangement er vi prisgitt et godt forhold til lokale samarbeidspartnere. Og det får vi til i år også, sier Knut Erling Flataker.