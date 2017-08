Fotballgutter holdt det gående i 24 timer

Utstyrt med matpakke og sovepose gjennomførte elleve tenåringer det som trolig er sommerens lengste fotballøkt på Viksletta.

– Det handler egentlig litt om å få flere til å komme og spille fotball på fritida, sier Sigurd Støbakk.

Avbrudd

Denne uka trommet 15-åringen og kompisen Sindre Aftret Svendsen sammen til et 24 timer langt ballmaraton på kunstgressbanen. Da lokalavisa besøkte det nybørstede teppet to timer ut i samlinga, hadde elleve unge gutter møtt opp for å ta del i prosjektet.

– Vi skal prøve å være her så lenge som mulig. Ett døgn er målet, forteller initiativtakerne.

Programmet består av ballek og sosial omgang. Riktignok har den spreke gjengen att flere hull stå åpen i timeplanen.

– Tanken er jo å ha det artig sammen. Det er liksom ikke snakk om en lang treningsøkt. Det blir nok noen avbrudd med pauser og turer til butikken, sier Sigurd Støbakk.

Mat og soveposer

– Hva med mat og søvn?

– De fleste her har med seg noen brødskiver og sovepose. Mest sannsynlig må vi ha oss litt søvn i løpet av natta, men vi må se det litt an, sier Sigurd Støbakk.

Alle deltakerne er aktive i Malvik ILs fotballavdeling.

Minnerikt

Støbakk og Svendsen bruker i tillegg en hel del fritid på løkka. Ifølge de to har antallet løkkespillere dabbet av den siste tida.

– Det var mange flere på kunstgresset før, sier Støbakk.

Dermed bestemte kameratene seg for å organisere noe helt nytt.

– Det blir jo noen minner av dette, og så er det artig. Vi aldri gjort noe slikt før. Det lengste jeg har vært her er ti timer i strekk, sier Sigurd Støbakk.

Ett døgn senere oppsummerte 15-åringen prosjektet på følgende vis:

- Noen klarte seg bedre enn andre. Alle er nok enig i at dette var vanskeligere enn vi hadde sett for oss. Men vi greide det, da, skriver Støbakk i en sms til lokalavisa.