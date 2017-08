Samler topp og bredde på Øya

Hommelvik IL friidrett stiller med nyvasket arena når topp og bredde møtes på Øya førstkommende torsdag.

To herresprintere fra klubber sørpå og Malvik ILs egen Mari Gilde Brubak er allerede påmeldt. Nå håper arrangørene og samle flest mulig breddeutøvere fram mot den tredje utgaven av Sjøsidestevnet. Dato for begivenheten er torsdag 17. august og stedet er et av Trøndelag flotteste friidrettsanlegg med seks rundbaner: Øya Stadion i Hommelvik.

– Vi ønsker oss deltakere fra hele distriktet. I fjor hadde vi 90 utøvere til start. Klarer vi det i år, skal vi være fornøyde, sier styremedlem i Hommelvik IL friidrett, Hilde Bremseth Overland.

Laber påmelding

Med seg i stevneledelsen har hun friidrettsveteranene Toralf Spets og Jon Eidem. Trioen forteller om ei tettpakket terminliste og medgir at påmeldinga så langt har vært laber.

– Det er mange stevner å velge i. Utfordringa er å få utøverne til å velge de rette, sier Overland og minner om påmeldingsfristen søndag.

Sjøsidestevnet er for utøvere fra 13 år og eldre. Løp,-hopp- og kasteøvelser står på programmet. Øvelsene hinder, tresteg og kule har KM-status for Sør-Trøndelag.

– Tresteg og hinder er sjelden brukte øvelser, men kretsen vil at vi skal arrangere dem som kretsmesterskap og da gjør vi det, forklarer Toralf Spets.

Og legger til:

– Men det er ikke disse øvelsene som trekker flest folk.

Junior- og seniorklassene har i likhet med i fjor en engelsk mil på programmet.

Renset dekke

Overland opplyser at det vil bli gitt en premie til den som oppnår best poeng i jente- og gutteklassene basert på Tyrvingtabellen, samt hovedpremie til beste løper på en engelsk mil.

Jon Eidem sier det er ønskelig med store heat og at årsklasser vil bli slått sammen ved lav deltakelse.

– Vi gjør det hvis vi finner det nødvendig. Det er ikke spesielt inspirerende å løpe alene, sier Eidem.

Årets deltakere får gleden av å løpe på et nyrenset fastdekke i Hommelvik. I sommer ble anlegget spylt og rengjort med spesialutstyr. Et firma fra bergensområdet ble hyret inn for å gjøre jobben.