Slitne gutter har løpt 100 kilometer i strekk

Lørdag morgen klokka 07.00 startet en gjeng på 11 løpeglade stjørdalinger på en tur utenom det vanlige på Hell Stasjon. Noen skulle løpe noen mil, men en gjeng på fire hadde som mål å fullføre hele 100 kilometer uten avbrudd.

Primus motor for Hell Ultra, Lars Erik Gylland, Kai Hansen, Arild Moen og Paul Håkon Almås hadde en lang dag foran seg.

Første etappe gikk fra oppover Lånkebygda, før første stopp for påfyll av energi var i Elvran. Så gikk turen over til Sona, Flora og Forrdal. Deretter mot Skjelstadmark og ned til Stjørdal og målgang på Hell Stasjon.

Mange løpskamerater

Det var mange som slo følge med kvartetten i løpet av de drøye 14 timene de var ute på veien og i terrenget. Flere fulgte ultragjengen i 50 kilometer, noen på kortere etapper.

- Det er kjekt med løpere som blir med på deler av løypa. Godt å få noen nye fjes i følget, noe nytt å snakke om, sier Lars Erik Gylland, som sier at det aller meste gikk etter planen underveis.

For det er mye mer enn gode bein og god form skal være på plass. Enorme mengde med mat og drikke skal fortæres i løpet av dagen.

- Bjørn Tore Tollefsen har fulgt oss i hele dag, og fungert glimrende som servicemann. Han spiller en meget vitkig rolle for at vi skal klare dette, sier Lars Erik Gylland, som la inn en ekstrarunde på før målgang på Hell for sikre at gjengen passerte de magiske 100 kilometer.

Men Gylland sier at det er en annen person som har imponert han minst like mye i dag.

- Jo Inge Norum har også løpt 100 kilometer, men på grunn av at han skulle på jobb på ettermiddagen, startet han allerede 04.00 for å få de nødvendige kilometerne. Da vi møtte opp på Hell like før 07.00, hadde han løpt 35 kilometer. Den prestasjonen står det respekt av, sier Lars Erik Gylland.

Rekord i kilometer

Alle som kom i mål på Hell satte rekord i antall kilometer i ett strekk. Foruten kvartetten som løp 100 kilometer hadde de da følge av Renate Dullum Reitan og Ingunn Wangberg Melhus, som var med de siste 53 kilometerne.

- Det ble drygt mot slutten, men humøret var bra. Men jeg skal innrømme at det var godt å nærme seg Hell igjen på kveldninga, sier Gylland.

- Det blir vel ingen langtur på kvartetten i morgen vil jeg tro?

- Nei, det skal være sikkert. Nå skal hjem for å få pleie. Det synes jeg at vi fortjener.

- Ny runde igjen neste år?

- Det skal du ikke se bort i fra.

Det betyr at formen tross alt ikke var så værst etter 14 timer sammenhengende løping i store deler av Stjørdal.