Dobbeltseier til Stjørdal i lag-NM

Begge lag rykker nå opp til andredivisjon for seniorer.

- Vi visste vi hadde to gode førstelag. Vi hadde gode forhåpninger, men ikke regnet med som sikkert at vi skulle greie å vinne begge klasser, smiler en fornøyd Tor Erik Berbu, hos arrangørene i Stjørdal Golfklubb.

På damenes førstelag spilte Lill-Bente M. Totland, Tone Tangstad, Marit A. Stokke og Guri Kvalheim. Tangstad oppnådde også den beste scoren i den individuelle konkurransen søndag.

God innsats

På herrelaget spilte Gunnar Værnes, Albert Strand, Svein Moen og Odd Inge Berg.

Stjørdal Golfklubbs andrelag ble nummer fire, mens tredjelaget ble sist, men kun ett poeng unna niendeplassen.

Damenes andrelag endte også sist, men også her skilte få poeng fra å komme høyere på resultatlisten.

Gode tilbakemelding

68 spillere har trosset regn og vind de siste dagene under lag-NM for seniorer i golf, men det har ikke medført negativitet.

- Alle jeg har snakket med har kun kommet med positive tilbakemeldinger. Spillere har vært fornøyde, til tross for mye regn lørdag. Vi i Stjørdal Golfklubb er stolte over at det har gått så bra med arrangementet, sier Berbu.