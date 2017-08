Lånke klart best i lokaloppgjøret

Søndag kveld møttes Lånke og Hommelvik IL til lokaloppgjør i fotball på Tønsåsen. Det endte med 4-2-seier til hjemmelaget i gult.

- Det var en bra gjennomført kamp for vår del. I første omgang leverer vi bortimot årsbeste, sa Lånke-trener Johannes Stokke til Bladet etter kampen.

Tomålsscorer

Nyervervelsen fra Tillerbyen, Aron Myren, sendte vertene i ledelsen 1-0 etter drøyt 30 minutters spill. Edvard Salberg doblet for hjemmelaget, før Andre Aasheim la på til 3-0. Mathias Sneisen Krogstad reduserte for hommelvikingene et kvarter før slutt, men lånkbyggen hadde ingen planer om å gi fra seg poeng denne søndagskvelden.

Fem minutter før full tid gjorde Edvard Salberg sitt andre mål for dagen og satte dermed spikeren i HIL-kista. Hommelvik ILs Kristian Moum fikk imidlertid æren av å pynte på resultatet helt på tampen.

Spennende unggutter

- Vi er veldig godt fornøyde med prestasjonen. Dette hommelviklaget var vesentlig bedre enn det vi møtte i vår. De har en del spennende unggutter, oppsummerer Stokke overfor lokalavisa.

Han spår at tabelljumboen fra nabokommunen vil ta en del poeng utover.

- Vi bør vinne 5-6-kamper i høst om plassen skal berges, sier vikarierende trener for Hommelvik IL, Olav Bjørnås. Klubbens sportslige leder måtte trø til på sidelinja i høstens første kamp for grønntrøyene. Klubbens nye trener, Mathias Husby Løken, overtar ikke før i neste uke.

Optimistisk

Søndagens nedtur var hommelvikingenes sjuende tap denne sesongen. Bjørnås er likevel optimistisk med tanke på fortsettelsen.

- Jeg synes det var mye positivt i kveld, selv om vi taper. Vi har flere forfall og stiller med fire juniorer og to guttespillere som alle klarer seg bra. Når vi får på plass treneren forventer jeg at ting vil sette seg. Jeg tror vi allerede fra neste kamp vil se stor forandring, sier Bjørnås.

Hommelvik IL møter Hitra i neste seriekamp, mens Lånke reiser til Kyrksæteræra for å spille mot KIL/Hemne 2.