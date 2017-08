Ny medaljefangst i NM

Denne helga er det NM i friidrett for juniorer i Harstad.

Fredag vant stavhopper Ramya Nadesapuran fra Stjørdal friidrettsklubb bronse i J19-klassen, mens Thea Leifall Bremset fra samme klubb ble nummer tre i høydefinalen.

Lørdag og søndag ble det ny medaljefangst for våre lokale utøvere. Julie Heiervang Johnsen fra Stjørdal friidrettsklubb kastet 38,96 meter i spydfinalen, noe som holdt til bronse. Klubbvenninne Elise Grong Ruud ble nummer fem med et kast på 35,39 meter.

Sølv til Thale

Thale Leirfall Bremset kunne lørdag juble for sølv etter et hopp på 6 meter i lengdefinalen i klassen j19. Live Haugstad Hilton vant med et beste tellende hopp på 6,06 meter. Bremset ble nummer fire i finalen på 200 meter.

Bronse til Malvik

Elias Bjørnevik fra Stjørdals friidrettsklubb løp inn til fjerdeplass på distansen 400 meter hekk lørdag. Stjørdalingen hadde tiden 1,01,29.

På 3000 meter hinder i 19-årsklassen ble det bronse for malvikingen Ola Martin Gåsvær. Ranheimsløperen ble klokket inn på tiden 9,28,72. Håkon Hanssønn Jakobsen fra Malvik og Magnar Fossbakken Lundberg fra Hommelvik ble henholdsvis nummer åtte og ni på distansen 800 meter i klassen j22.