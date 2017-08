AZ forhandler om Midtsjø

Det sier klubbdirektør Max Huiberts i den nederlandske klubben AZ Alkmaar til Telegraaf.

– Forhandlingene går litt trått for øyeblikket. Vi er definitivt ikke enige ennå, sier han.

Erstatter på plass

Mandag ble det bekreftet at Rosenborg kjøper Sarpsborg 08 sin midtbanespiller Anders Trondsen. Mange mener at det åpner for et salg av Midtsjø til AZ Alkmaar, samme klubb som Rosenborg solgte Jonas Svensson til etter sist sesong.

RBK-trener Kåre Ingebrigtsen sier at de hele tiden forsøker å være i forkant på overgangsmarkedet.

– Nå har det vært interesse rundt ganske mange av våre spillere. For oss handler det om å få inn spillere, så vet man aldri hva som skjer i fotball. Det handler om å være i forkant. Så lenge det har vært interesse rundt så mange, vil det nok komme et salg. Kanskje ikke nå, men i hvert fall i løpet av de to-tre neste vinduene, sa han til Adresseavisen.

Allerede torsdag er det ny kamp for Rosenborg. Da reiser de til Amsterdam for å møte Ajax i de siste hinderet før et eventuelt gruppespill i Europa-League.

Så gjenstår det å se om Fredrik Midtsjø entrer banen i RBK-trøya i denne kampen.