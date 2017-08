- Det blir bare spekulasjoner

Stjørdalingen Fredrik Midtsjø har de siste ukene vært linket til en mulig overgang til den nederlandske toppserieklubben AZ Alkmaar.

- Er du på vei til Nederland, Fredrik?

- Det er jeg. Men det er for å spille play off-kamp i Europa League mot Ajax torsdag. Alt annet blir bare spekulasjoner, sa Fredrik Midtsjø som var hjemme i Stjørdal tirsdag ettermiddag. Der besøkte han Rosenborgs fotballskole som har vært arrangert de tre siste dagene på Nye Blinkbanen. Under avslutningen av skolen var han, lagkaptein Mike Jensen, Jacob Rasmussen og målvakt Andre Hansen til stede for å skrive autografer til de 122 deltakerne.

- Vi drar til Amsterdam onsdag morgen. Jeg er Rosenborg-spiller og konsentrerer meg om Ajax, sier 24-åringen.

- Tøff kamp?

- Det blir det. Men det blir bade artig og heftig. Ajax var i finalen forrige sesong så det er et godt lag vi møter, sier Midtsjø.

- Vi spilte to bra kamper mot Celtic der vi fikk vist at vi holder bra nivå, sier Fredrik Midtsjø.

Det er ikke bare Rosenborg som har spillere som er attraktive. Hos torsdagens motstander Ajax spiller forsvarsspilleren Davinson Sanchez (21) fra Colombia. Ifølge den engelse avisen Guardian skal den engelske Premier League-klubben være interessert i å betale 36 millioner pund for 21-åringen. Også Chelsea er interessert i Sanchez ifølge Daily Star. 36 millioner pund tilsvarer rundt 380 millioner norske kroner.