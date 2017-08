Joakim imponerte verdensmesteren

Sist søndag syklet Joakim Horten Bakken fra Stjørdals-Blink i Arctic Morgendagens Helter-rittet som gikk av stabelen på avslutningsdagen til Arctic Race of Norway. Under oppholdet fikk det spesielt utvalgte talentet også møte tidligere verdensmester Thor Hushovd.

Sykkelrittet er et samarbeid mellom Arctic Race of Norway, Norges Cykleforbund og Statoils Morgendagens Helter (SMH). 120 unge sykkeltalenter deltok på lagrittet, der 70 ryttere fordelt på syv lag fra ulike sykkelregioner var fra Norge, deriblant Joakim Horten Bakken fra Stjørdals-Blink. Målet med helgens arrangement er å sikre talentutvikling i sykkelsporten.

– Ved å la unge sykkeltalenter delta i Arctic Morgendagens Helter-rittet håper vi at vi kan inspirere dem til å opprettholde innsatsen, gløden og læringsfokuset videre. Slik kan vi bidra til utviklingen av fremtidens sykkelhelter, sier Cathrine Instebø, sponsorsjef i Statoil.

Hushovd imponert

Thor Hushovd er ambassadør for rittet som inngår i talentprogrammet til SMH. Han inviterte de unge talentene på talenttreff med motivasjonsforedrag. Den tidligere verdensmesteren understreket at det kreves ekstrem hard jobbing for å nå elitenivå, men at entusiasme for sporten også er en viktig drivfaktor for å nå toppen.

– Jeg er imponert over Joakim og de andre talentene sine prestasjoner under Arctic Morgendagens Helter-rittet, og den innsatsen de legger ned for å bli bedre syklister. Mitt beste råd til dem er å utfordre seg selv, lære enda mer, og opprettholde gløden og gleden av å sykle sier ambassadøren.

Rundløype

Like før proffene syklet siste etappe i Arctic Race of Norway i Tromsø, fikk de unge syklistene sykle Arctic Morgendagens Helter-rittet i den eksakt samme traseen. 120 talenter konkurrerte i en 6,4 kilometer lang rundløype, der jentene fullførte 10 runder og guttene 15 runder. I tillegg til syv norske regionslag deltok også lag fra Storbritannia, Skottland, Frankrike, Finland, og Tyskland. I jenteklassen var det et tett spurtoppgjør der Nora Tveit fra Stavanger SK trakk det lengste strået foran Jennifer Holl fra Skottland og Anne Dorthe Ysland fra Gauldal SK. Gutteklassen ble vunnet av regjerende norgesmester Idar Andersen fra Gauldal SK, 21 sekunder foran Martin Urienstad og Henrik Schwalb, begge fra Stavanger SK. Den prestisjefylte lagkonkurransen ble vunnet av region Sør, med region Midt på andreplass og region Tevebu på tredje. De tre beste regionene for jente- og gutteklassen samlet, mottok pengepremier på henholdsvis 30.000, 20.000 og 10.000 kroner, øremerket talentutvikling.