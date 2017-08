Ingen Midtsjø i landslagstroppen

Landslagstrener Lars Lagerbäck og hans assistent Per Joar Hansen har tatt ut den 24 mann store troppen til de to neste VM-kvalifiseringskampene i fotball for menn.

Stjørdalingen Fredrik Midtsjø (24) er ikke med i troppen, men det er flere av hans lagkamerater i Rosenborg.

Det gjelder målvakt André Hansen, forsvarsspillerne Tore Reginiussen, Birger Meling og Jørgen Skjelvik og midtbanespillerne Anders Konradsen og Anders Trondsen.

Norge møter Aserbajdsjan på Ullevaal stadion i Oslo fredag 1. september og Tyskland i Stuttgart mandag 4. september.