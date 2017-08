Bommet på 14 klare målsjanser

- Vi bommer på 14 hundreprosentssjanser. Det er det meste jeg har opplevd siden jeg kom til Stjørdal, sier Björn Blomquist.

SHK-treneren mener at med noe bedre uttelling kunne SHK greid å vinne over andredivisjonslaget.

- Vi må bare se oss i speilet, og ikke skylde på noe annet enn at vi skyter for dårlig. Det er bare å fortsette å øve, sier han.

Jevnt lenge

SHK og Selbu holdt følge med hverandre til et godt stykke ut i kampen. Ved pause skilte det kun to mål i favør selbudrekin. Etter drøye seks minutter av andreomgangen tar SHK ledelsen 12-11 etter nærskudd av Maja Grindheim, og blant de 150 tilskuerne i Fosslia Fjellhall øynet man et håp om sensasjon.

De neste minuttene ble ikke like gode. Selbu slo tilbake, og ledet 12-16 etter 13 minutter, og dermed ble oppgaven for stor for det unge SHK-laget, som til vanlig spiller i tredjedivisjon.

- Mye positivt

Selbu holdt vertene på behørig avstand resten av kampen, og kontrollerte inn til seier 18-22.

- Jeg hater å tape, men jeg tar med meg mye positivt fra kampen. Blant annet viste vi frem god variasjon i etablert angrepsspill. Vi manglet to sentrale bakspillere, og det preget også kampbildet, sier Blomquist, som sikter til at hverken Ingvild Høiseth eller Martina Strand, kunne spille mot Selbu.