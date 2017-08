Thale skynder seg langsomt

Han er en av trenerne bak Thale Leirfall Bremset (18) fra Stjørdal Friidrettsklubb (SFIK). Pappa Hans Bremset (47) er hennes andre trener. Thale har hatt stor framgang som lengdehopper denne sesongen.

Lørdag ettermiddag hopper hun finale i lengde under norgesmesterskapet i friidrett i Sandnes.

– Hans og jeg har fokus på at Thale skal bli god som senior. Det er nok av eksempler på utøvere som har trent for hardt i ung alder og som faktisk har lagt opp, sier Frank Brissach.

Medaljekandidat

Thale Leirfall Bremset en av mange medaljekandidater i lengdefinalen. Hun startet sesongen med en personlig rekord på 5,72 meter. Nå lyder hennes rekord 6,15 meter, satt under Världsungdomsspelen i Göteborg i begynnelsen av juli. Og 6,15 meter er ikke langt unna et par rekorder. Den nordtrønderske kretsrekorden og midtnorske rekorden til Solvei Moen fra Steinkjer er på 6,21 meter, satt så langt tilbake som i 1981. Aldersrekorden i 18-årsklassen er fra 1993, er på 6,23 meter, og tilhører Ingvild Larsen fra bergensklubben Laksevåg.

Rekord er målet

– Med gode forhold under NM så er målet mitt ny personlig rekord, sa Thale Leirfall Bremset under den siste treningsøkta på Trondheim stadion på Øya sist torsdag.

Konkurransehode

– Thale har et sterkt konkurransehode. Det betyr at hun har en egenskap som gjør at hun prestere godt i konkurranser og faktisk presterer bedre jo større konkurransen er. Hun har for eksempel aldri hoppet over seks meter på trening mens hun har flere konkurranser i år med lengder over seks meter, sier Hans Bremset. Sammen med tvillingsøster og høydehopper Thea går Thale på friidrettslinja ved Strinda videregående skole i Trondheim. Søstrene bor i Trondheim og dermed blir treningsøktene i uka lagt til Trondheim stadion der Frank Brissach er til stede. I helgene kjøres treninger på Øverlands Minde i hjembyen under ledelse av pappa Hans.

Snakkes hver dag

– Det er ikke noe problem. Kommunikasjonen mellom Hans og meg er god. Vi snakkes på telefonen omtrent hver dag og dermed vet jeg hvordan Thales situasjon er hele tiden, sier Frank Brissach. Det er halvannet år siden at han begynte å jobbe med lengdehopperen som også er god til å løpe 200 meter. Men det er lengde som blir hennes hovedidrett framover.

– Men det var fra i fjor høst at det ble mer systematisk jobbing, sier Brissach som er fra Grong, men som er bosatt i Trondheim.

Erfaring

54-åringen har bred erfaring både som utøver og trener i friidrett.

– Jeg har vært trener for utøvere i alle slags disipliner bortsett fra langdistanseløpere, sier Brissach som drev med lengde som aktiv. Han har personlig rekord på 7,17 meter mens Bremsets lengste hopp i lengdekarrieren var 7,11 meter. I tillegg til være trener for Thale, er Brissach blant annet trener for Ingar Kiplesund, landets beste lengdehopper, og mangekamputøver Lars Vikan Rise.

Tålmodig

– Selv om Thale har hatt en kjempesesong som lengdehopper, har hun masse å gå på. Det handler blant annet om enda mer systematikk på trening og viktig å ikke havne i fallgruva som handler om å tenke resultater. Tålmodighet og motivasjon er nøkkelord og da får vi se om noen år hvor god hun er blitt. Hun har i hvert fall et stort potensial, sier Frank Brissach.

Allsidig

Han ser at 18-åringen har drevet allsidig idrett tidligere. Ikke minst så er hennes bakgrunn som turnutøver i Stjørdals-Blink viktig.

– Jeg begynte med turn da jeg var 4 år og holdt på til jeg ble 16 år, sier Thale Leirfall Bremset.

– Ja, hun har en utrolig bra motorikk. Og turn er også flott som forebyggende aktivitet i forhold til skader, sier Frank Brissach som konkurrerte for IL Nybrott i sin aktive karriere.