Skal løpe 20 maraton i løpet av 20 dager

Han oppfordrer alle løpeglade og andre til å delta under deler av maratonløpet han skal gjennomføre i Stjørdal i morgen ettermiddag.

– Jeg skal løpe en rundløype på mellom fire og fem kilometer. Regner med å bruke fire timer, sier Jimmy Vika til Bladet. Han startet kraftprøven på Svalbard sist mandag, fortsatte i Alta tirsdag, Tromsø i går og skal løpe i Bodø i dag.

Målet er én million kroner

– Hvorfor løper du, Vika?

– Jeg er daglig leder i Right To Play og målet er å samle inn minst én million kroner til Right To Play sitt arbeid med jenter i Midtøsten sine muligheter for utdanning, sier han.

Bedre skolehverdagen

Right To Play er en internasjonal organisasjon som jobber for å bedre barns skolehverdag i utviklingsland og organisasjonen fokuserer på lærerne og skolemiljøet. Right To Play jobber i dag i 19 land fordelt på Afrika og Midtøsten, og når totalt over én million barn ukentlig med sine aktiviteter. Organisasjonen støttes av over 20 norske toppidrettsutøvere, blant andre Aksel Lund Svindal, Mats Zuccarello, Ingvild Flugstad Østberg, Kjetil Jansrud og Suzann Pettersen.

–Jeg har brukt nøyaktig fire timer på hver av på de to første løpene. Jeg regner med at det vil gå litt saktere etter hvert, sier Jimmy Villa som skal løpe en maraton i hvert fylke. Dagen etter Stjørdal skal han delta i Trondheim Maraton før turen går til Ålesund søndag.

Start og mål på Sutterøy

I Stjørdal er det start og mål ved Trio Bilsenter på Sutterøy. Rundløypa går via Tangen, til Tangmoen, Kvislabakken og tilbake til Sutterøy. Jimmy Vika planlegger start klokken 15.00 og mågang klokken 19.00.

– Jeg starter såpass seint for at eventuelle andre deltakere kan rekke hjem fra jobb før de holder meg med selskap, sier Vika som vil ha løpt 844 kilometer når han kommer i mål etter Oslo Maraton lørdag 16. september.

Nok mat og hvile

– Noe av det viktigste underveis er mat og hvile. Jeg bruker mellom 5.000 og 6.000 kalorier hver dag. Det betyr at det ikke er noe problem å være sulten. Hvile mellom løpene er også viktig. Og en av grunnene til at jeg løper i Stjørdal er logistikken. Flyplassen ligger like ved og det er kort vei til Trondheim hvor jeg løper dagen etter, sier Jimmy Vika som håper at både bedrifter og privatpersoner vil donere penger til prosjektet.