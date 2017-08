Bård Haukland ble klubbmester i golf for første gang

Stjørdal Golfklubb (SGK) har arrangert årets klubbmesterskap under flotte forhold på klubbens 18-hullsbane i Stokkhaugan. Selv med mye regn i løpet av de siste dagene før siste helgs mesterskap så var banen i ypperlig stand, mye takket iherdig innsats til banemannskapet.

Bård Haukland ble årets klubbmester i herreklassen mens Tone Tangstad ble klubbmester i dameklassen. Hun ble klubbmester for sjuende gang. Even Evjen vant juniorklassen mens årets klubbmestere i seniorklassene ble Gunnar Erik Wærnes i herreklassen og Marit Adserø Stokke i dameklassen. Wærnes vant for andre året på rad. Bård Haukland ble klubbmester for aller første gang og han vant foran Gunnar Erik Wærnes og Tore Evjen.

I juniorklassen ble Andreas Kjeldstad Berg nummer to, rett bak mester Even. Gunnar Erik Wærnes vant seniorklassen for herrer foran forhåndsfavoritt Odd Inge Berg og med Bjørn Michaelsen på tredjeplass.