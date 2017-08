Viser frem heftige biler

Arrangementet er helt nytt og Hell Motorsport har invitert alt som kan krype og gå fra motorsporten til ei åpen helg på Lånkebanen.

–Ønsket at folk skal bli bedre kjent med forskjellige motorsportgrener. Vi har med rallycross, bilcross, drifting, formula offroad, dragracing (bil-MC), gokart, shortcar, traktorpulling, hillclimbing og motocross. Alt med motor i, sier Geir Sundfær fra Hundhammeren.

Bredt miljø

Målet er de forskjellig miljøene skal få se hva de andre driver på med og å nå ut til den vanlige mann som er motorsportinteressert.

–Så vidt jeg vet har det aldri vært en slik samling tidligere i Trøndelag. Lørdag blir det mye kjøring, hvor vi vil vise frem litt av det kjøretøyene er god for. Søndag er det lagt opp til utstilling av bilene og muligheter til å treffe førerne. Også blir det mulighet til å komme inn i bilene for å sitte å kjenne på nært hold hva slags kjøretøy de bruker, sier Kurt Jonny Skavdal.

Mange biler

De har ikke fullstendig påmelding ennå, men over tretti team kommer med biler og førere. Og de lover at folk skal få se mange tøffe biler.

–Det kommer blant annet et par av de verstingene innen traktorpulling. Anne Britt Gulaker kommer dragracing. Det kommer også førere som kjører Gatebil Xtrem. De har biler med over tusen hestekrefter under panseret, sier Sundfær som har snakket med rallycrossfører Tore Kristoffersen, men han kjører EM-runde, så det passet ikke.

Oppnåelig for folk

Sundfær forteller at målet er å få til noen testrun slik at folk for se litt hva en del av oss holder på med.

–Dette er en litt annen liga enn EM-runden som gikk tidligere i år. Det er tøft å se på Petter Solberg og hva de store driver med. Men det er ikke noe en vanlig mann har råd til. Vi får vist frem litt av de grenene som ligger lenger ned på stigen og som er oppnåelig for vanlige folk, sier Sundfær.

De har også skaffet hoppeslott for å aktivisere barna og en kiosk med salg av mat og drikke.

Hvis denne motorsporthelga slår an ser de ikke bort fra at dette er noe som kan utvikles videre.