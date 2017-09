Ønsker å starte jentelag i fotball, men mangler spillere

Erina Hynne Gilberg og Nora Johanne Viken er 11 år og spiller fotball for IL Nybrott. På grunn av for få spillere så må de to spille på samme lag som jenter som er både ett og to år yngre. Der spilles det fotball med femmerlag, ikke sjuerlag, som er det vanlige i 11-årsklassen.

–Det hemmer utviklingen til disse jentene og det blir ikke like morsomt å spille fotball som det kunne ha vært, sier Einar G. Gilberg som er far til den ene jenta. Sammen har de to jentene laget og hengt opp plakater på skolen der de går. På plakaten står det at de ønsker seg flere jenter med på fotball og at de har treninger hver onsdag ettermiddag på kunstgressbanen ved Haraldreina skole. Og de vil ha med seg alle som vil spille fotball, ikke bare de som går på Haraldreina skole.