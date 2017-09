Seier i en ikke altfor god toppkamp

- Det var ingen god toppkamp, men vi vant og det var det viktigste, sa Stjørdals-Bink-trener Are Tronseth etter lørdagens 3-2-seier over tabelltoer Kolstad hjemme på Nye Blinkbanen.

Marius Augdal ga hjemmelaget ledelsen etter 25 minutters spill og Henrik Kjeldsen Dahlen doblet ledelsen etter 50 minutter. Kolstad reduserte i det 56. minutt og toppscorer Sondre Hopmark Stokke økte til 3-1 etter 77 minutter. Kolstads andre mål kom på overtid sekunder før full tid.

Vi reddet oss på at vi laga tre mål. Vi slapp inn to undøvendige mål Vil kalle det drillmål. Det var for dårlig, sa Are Tronseth som ennå vil vente litt før han finner fram svartdressen og hvitskjorta til opprykksfesten.

Sjokoladekake

- Men må jo innrømme at det ser unektelig lyst ut med 15 poengs forsprang til Kolstad og sju kamper igjen, sier Are Tronseth som fyller 36 år søndag,

- Og nå skal jeg hjem å bake sjokoladekake til i morgen, sa svigermor Trine-Mette Uthus etter kampen og ga svigersønnen en god klem.

Laget

Stjørdals-Blinks lag mot Kolstad: Jørgen Vordal, Eirik Holvik Malmo (Nedzad Sisic etter 60 min.), Bjørnar Hove, Vegard Fiske, Henrik Kjeldsen Dahlen (Alexander Nynes etter 79 min.), Markus Balstad Husby, Anders Nygaard (Thobias Kvam Navelsaker etter 46 min.), Ole Kristian Rødahl, Jørgen Sollihaug, Marius Augdal (Jakob Rømo Skille etter 89 min.), Sondre Hopmark Stokke (Sigurd Koksvik etter 85 min.).

Fram-tap

I en kamp i 5. divisjon lørdag ettermiddag tapte Fram 2-1 på bortebane mot Kolvereid. Seiersmålet til hjemmelaget kom fem minutter på overtid. Sondre Volden Lauvås laget skatvalsklubbens mål.