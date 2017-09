Sondre Stokke-show

Stjørdals-Blink vant oppgjøret på Tonstad kunstgress 0-3.

Etter en noe tam hjemmekamp mot Kolstad, viste Stjørdals-Blink frem en førsteomgang på høyeste nivå. Aggressiviteten som manglet mot Kolstad, var tilbake i fullt monn.

Tillerbyen fikk knapt rørt lærkula før et par ivrige stjørdalinger forstyrret akkurat så mye at de mistet ballen. Med en gang ballen var vunnet satte Stjørdals-Blink fullt kjør mot Tillerbyen-målet, og allerede etter noen få minutter kunne Sondre Stokke satt inn i 1-0-målet etter at han kom seg løs like foran mål. Dessverre gikk ballen noen centimeter utenfor.

Men de tilreisende Stjørdals-Blink-tilhengerne måtte ikke vente lenge. Etter åtte minutter var Stokke frempå inne i målgården og satte ballen sikkert i nota fra kort hold.

Frisparkperle

Et drøyt kvarter senere var det klart for 2-0 etter et velplassert frispark fra rundt 18 meter. Målscorer? Sondre Stokke selvsagt.

Etter 43 minutter avsluttet Stokke førsteomgangen på beste vis. En fin flikk over Tillerbyens målvakt sørget før 3-0-ledelse ved pause. Dermed hadde tredjedivisjonsavdelingens toppscorer satt inn sesongens 25. mål på 20 kamper.

Det hører med til historien at Stjørdals-Blink kunne ledet både fem og seks null. I tillegg til Stokkes brente sjanse tidlig i kampen, burde både Jørgen Sollihaug og Nedzad Sisic scoret på hver sin åpenbare målsjanse.

På mange måter var 0-3 et flatterende pauseresultat for hjemmelaget.

Formalitet

Andreomgang ble en ren formalitet. Stjørdals-Blink slapp seg akkurat så mye ned at Tillerbyen kom litt bedre inn i kampen. Hjemmelaget maktet også å produsere noen få sjanser som kunne gitt tellende resultat, men Stjørdals-Blink hadde relativt god kontroll på oppgjøret som ebbet ut med seier 0-3.

Stjørdals-Blink har seks kamper igjen å spille, og leder tredjedivisjon avdeling fem 18 poeng foran Kolstad, som først spiller sin 20. kamp lørdag hjemme mot Mo IL.