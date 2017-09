Moden for langt større oppgaver

- Både han og Marius Augdal er klare for å ta nivået i andredivisjon, og de er så gode at de kunne spilt på enda et høyere nivå, sier Tronseth.

I fjor valgte daværende trener Gary Hogan å la Kartum spille på andrelaget, men i det Nils Petter Austad overtok på høstparten fikk stortalentet tillit med en gang i andredivisjon. Det samme skjedde i år under Are Tronseths ledelse.

- Jeg har fått mye tillit hos trenerne. Det er moro å spille, i motsetning til i fjor. Da følte jeg også at jeg spilte bra på andrelaget i tredjedivisjon, men jeg fikk ikke mange sjansene på førstelaget, sier Kartum.

- Strålende sesong

Tronseth er bevisst på å la ungguttene slippe til.

- Sander har spilt en strålende sesong, og det gjorde han også her i dag. Hos oss får han tillit, og samtidig spiller han på seg selvtillit. Dessuten er han ung og fra Stjørdal, og da må han få sjansen, sier Tronseth, etter 0-3-seieren borte mot Tillerbyen.

Det hviskes om at Levanger har Kartums navn på blokken, men selv vil han ikke bidra med spekulasjoner.

- Det vet jeg ingenting om. Jeg har ett år igjen av kontrakten med Stjørdals-Blink, og vet ikke om andre klubber er interesserte, sier han.

Kun teori igjen

Etter 0-3-seieren på Tonstad kunstgress, er Stjørdals-Blink i ledelse med 18 poeng foran Kolstad, som spiller senere i helgen. Teoretisk finnes det en ørliten mulighet for at Kolstad kan ta igjen stjørdalingene i tredjedivisjon avdeling fem. De som fortsatt lever i håpet om at Kolstad skal greie biffen når seks serierunder gjenstår, må trolig være innehaver av tidenes mest optimistiske gen.

- Det skal mye til for å rote bort dette, selv om vi trenger en seier eller to til for å være helt sikker. I andredivisjon må vi fortsette med trøkket og spillet vi har nå. Samtidig må vi bli jevnere og bunnivået høyre. I tillegg må vi beholde spillerne, sier Kartum.

Overlegen førsteomgang

De første 45 minuttene på Tonstad var imponerende. Hjemmelaget Tillerbyen produserte knapt en sjanse, mens Stjørdals-Blink kunne banket inn fem og seks mål.

- Vi kontrollerte kampen hele veien, og hadde mange sjanser til å score flere mål i andreomgangen, sier Kartum, som sammen med Marius Augdal herjet på midtbanen mot Tillerbyen.

Toppscorer Sondre Stokke fortsetter scoringsfesten, og scoret likegodt alle målene i førsteomgangen. Stokke har på 20 kamper scoret 25 mål, og er toppscorer i tredjedivisjonsavdelingen.

- Sondre er skikkelig måltyv, og i denne kampen scorer han tre helt forskjellige mål. Fra én meter, på frispark og på gjennomløping hvor han tupper ballen over keeper. Jeg utfordret han til å score seks mål i dag, og han kunne og burde scoret noen til, sier trener Are Tronseth.