Ny trenerduo for de yngste alpinistene

16-åringene Erlend Persen fra Stjørdal og hommelvikingen Markus Kvello blir trenere for unge alpinister i Stjørdals-Blink.

Tirsdag ettermiddag startet den ferske trenerduoen opp med barmarkstreningene der både nye og gamle utøvere er velkommen. Begge er tidligere aktive alpinister på godt nasjonalt nivå.

– Vi er veldig glad for å ha fått inn to nye og unge trenere, sier hovedtrener Odd Fossland i Stjørdals-Blinks alpingruppe til Bladet. Fossland skal bistå de ferske trenerne med den sportslige oppfølgingen. Markus og Erlend sier at de er veldig motiverte for å være trenere i moderklubben, og håper på mange nye alpinister på treningene utøver høsten og vinteren.

Variasjon

Treningene vil foregå på tirsdager og torsdager enten utendørs eller i gymnastikksalen ved Stokkan ungdomsskole. Treningene passer unger i alle aldre og det legges vekt på å ha det artig og variasjon i treningen.

Når snøen forhåpentligvis kommer blir det kveldstreninger i Meråker Alpinsenter, som klubben har et godt samarbeid med.

– Når det er treninger i Meråker ordner klubben et system for samkjøring, slik at ikke alle foreldre trenger å kjøre til Meråker. I Meråker har klubben eget klubbhus, der utøverne kan varme seg og spise matpakka si under treningsøkta, sier Odd Fossland.

Samling

Han sier videre at i løpet av høsten skal alpingruppa arrangere en rekrutteringssamling for nye og gamle medlemmer. Det blir en overnattingstur i Meråker eller på Storlien. Dette skal være et lavterskel tilbud for dem som har lyst til å starte med alpint. Klubben dekker kostnader med overnatting og trenere.

– Disse samlingene bruker å være veldig sosiale og artige og gi et godt sportslig utbytte, sier Odd Fossland. Både foreldre og utøvere blir bedre kjent i løpet av en slik helgasamling.