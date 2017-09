Hommelvik best i lokaloppgjøret

Hommelvik ILs (HIL) fotballdamer slo Malvik IL (MIL) 3-2 i lokaloppgjøret i 4. divisjon torsdag kveld. Kampen ble spilt i Abrahallen.

Veteraner

Veteranen Marit Moen scoret mål i det første spilleminutt og etter 20 minutter, og Hommelvik kunne gå til pause med en 2-0-ledelse.

En annen rutinert spiller, Astri Fossen Haugen, sørget for 3-0 i det 82. minutt. Linnea Myrbekk og Nikoline Nilsen sørget for to kjappe reduseringer i det 88. og 89. minutt, men opphentingen startet litt for seint for hjemmelaget.

Dermed kan Hommelviks fotballdamer skilte med to seirer over naborivalen denne sesongen. Kampen på Øya i vår endte med 4-0-seier.

Lagene

MILs lag: Helene Lindtner Melhus, Emma Nordfjæran Nevermo, Frida Sommervold, Mia Olsen Sæterhaug, Nora Skille Hestnes, Therese Victoria Vangen, Kristina Kvello, Lise Venæs Austeng, Camilla Drotninghaug, Nikoline Nilsen, Maja Stokke Hansen, Dery Nomat, Bery Nomat, Ingri Eide Carlsen, Ingeborg Lien Aunsmo, Linnea Myrbekk.

HILs lag: Malene Eriksen, Karoline Kolberg, Ingrid Djupvik, Trine Nordgård Stensaas, Julie Therese Sylow, Marit Moen, Runa Torsteinsdatter Bergby, Amalie Wehn Hassel, Victoria Chagas Stav, Julianne Kristoffersen, Sara Krogstad Nilsen, Maiken Wassether, Astri Fossen Haugen, Katrine Fuglem Pedersen, Lea Eliassen.

Forbi på tabellen

Med denne seieren avanserte HIL forbi MIL på tabellen i 4. divisjon. Begge klubbene har tre kamper igjen av seriesesongen. HIL har 31 poeng og ligger på tredjeplass, mens MIL på plassen bak har 30 poeng.

HIL møter sjetteplasserte Steinkjer på hjemmebane torsdag 21. september i sin neste kamp, mens MIL møter femteplasserte Inderøy/Byafossen på bortebane samme dag.

TABELL | Her er tabellen i 4. divisjon avdeling 1 (ekstern lenke)

Herrelaget vant

Hommelviks fotballherrer i 5. divisjon slo IL Tempo 3-2 på bortebane torsdag kveld, og sikret seg tre kjærkomne poeng i bunnstriden. Kampen ble spilt på Romoslia og det var hjemmelaget som tok ledelsen i slutten av første omgang.

Marius Hansen Moen utlignet for HIL etter 59 minutter. Men IL Tempo tok nok en gang ledelsen i det 68. minutt. Men mål av Mathias Sneisen Krogstad etter 70 minutter og spillende trener Mathias Husby Løken tre minutter før slutt sørget for at alle tre poengene ble med hjem til Hommelvik.

HILs lag: Johan Kristian Møller, Mathias Husby Løken, Espen Byberg Fosse, Mikael Fossbakken, Espen Solheim, Mathias Sneisen Krogstad, Sondre Gjestad Moum, Andreas Haugen Dragsnes, Magnus Eidesmo, Jan Inge Lyng, Kristian Gjestad Moum, Herman Aalberg, Anders Marstein Kruke, Thomas Hatlø Kvello, Carl Petter Vaagan Svanholm, Marius Hansen Moen, Thomas Johan Nilsen, Ask Elias Halldorsson.

Fortsatt på bunn

Fire serierunder før slutt ligger HIL fortsatt sist på tabellen med sine ni poeng. Det er 12 poeng å spille om og opp til IL Tempo på trygg plass er det sju poeng.

HIL møter Orkanger hjemme på Øya i sin neste kamp, fredag 22. september.

I samme avdeling spiller Malvik på bortebane mot Svorkmo fredag kveld, mens Lånke møter Rindal på bortebane lørdag ettermiddag.

TABELL | Her er tabellen i 5. divisjon avdeling 2 (ekstern lenke)