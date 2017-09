Feiret opprykket med fyrverkeri og storseier

To mål på straffespark av Sondre Hopmark Stokke, to mål av Ole Kristian Rødahl og ett mål hver av Jakob Rømo Skille og Nedzad Sisic sørget for en flott markering av at opprykket ble sikret seks serierunder før slutt.

Fyrverkeriet ble sendt opp på Nye Blinkbanen etter kampslutt.

Nå skal stjørdalingene fullføre sesongen på skikkelig vis og forberede seg foran come back-sesongen på norsk fotballs tredje høyeste nivå.

Laget

Stjørdals-Blink lag mot Orkla: Jørgen Vordal, Markus Balstad Husby, Vegard Fiske, Bjornar Hove, Børge Tronsmo Sonflå (Alexander Nynes etter 80 min.), Jørgen Sollihaug, Sander Erik Kartum (Thobias Kvam Navelsaker etter 81 min.), Marius Augdal (Thalles Lynton Da Silva Monteiro etetr 86 min.), Ole Kristian Rødahl (Henrik Kjeldsen Dahlen etter 72 min.), Nedzad Sisic (Jakob Rømo Skille etter 81 min.), Sondre Hopmark Stokke.