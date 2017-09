Avsluttet sesongen med fjerdeplass

Magnar Fossbakken Lundberg fra Hommelvik og Ranheim Friidrett løp inn til fjerdeplass på 400 meter i Midt-Norsk mesterskap lørdag.

Det var 20-åringen tålelig fornøyd med, på en distanse som han sjelden løper. Normalt er det 800-meter som er Fossbakken Lundbergs beste disiplin.

- Jeg skulle egentlig løpe 800 meter søndag, men ettersom jeg måtte løpe finale på 400 meter velger jeg å avslutte sesongen, sier han.

To 400-metere på en time er tøft. Etter seieren i kvalfiseringsheatet med tiden 53.95 sekunder, hvor han slakket kraftig ned på tempoet da han så at finalebilletten var klar, gikk det kort tid før han igjen måtte starte oppvarmingen foran finalen.

I finalen ble Fossbakken Lundberg klokket inn på 53,16 sekunder, over to sekunder bak vinneren Torstein Bergh Moss fra Steinkjer. Fossbakken Lundberg har tidligere løpt på 50.9 sekunder, og ble sist vinter nummer tre i UM på distansen.

La om treningen

Årets sesong har ikke gått så bra som løpertalentet hadde håpet.

- Jeg la om treningen foran årets sesong. Blant annet har jeg løpt mye mer, og mindre intensivt. Dessverre har jeg blitt dårligere i det som jeg var god til tidligere; å stå løpene, sier Fossbakken Lundberg.

Han tror likevel at treningsomlegging vil gi resultater.

- Jeg tror jeg vil få bedre effekt neste sesong. Da er målet å komme til NM-finale på 800 meter. Min personlige rekord på 1,55 sekunder ble satt i fjor, og da var jeg syk nesten hele sesongen. Neste år er målet minst å komme ned på 1,53 sekunder, sier han.

God innsats

Midt-Norsk mesterskap i friidrett samler mange av de beste utøverne i Møre- og Romsdal, Nord- og Sør-Trøndelag, selv om VM-vinner Karstein Warholm valgte å melde pass.

De lokale utøverne gjorde en god innsats. Blant annet vant Mads Weiseth fra Stjørdal Friidrettsklubb 15-årsklassen i høyde med et hopp på 1,65 meter.

Klubbvenninnen Thea Leirfall Bremset vant for henne den uvante øvelsen kule med et støt på 7,59 meter i 18-årsklassen, mens tvillingsøster Thale gikk som ventet til topps i lengde med et hopp på 5,55 meter.

Godt av Lindø

I menn senior ble Eirik Lindø Stjørdal City Helsesportslag nummer to i kule med et støt på 9,16 meter.

Jone Aurora Renå fra Hommelvik IL vant 3.000 meter i 15-årsklassen foran de to lagvenninnene Hanna Spets Renå og Grethe Johanne Aarvold.

Ellers viser resultatlisten at i mange klasser sliter friidretten med etterveksten. I alt for mange årsklasser og øvelser deltar for få utøvere. I flere disipliner deltok så gar kun én eller to utøvere, og friidretten har en jobb å gjøre med å få med seg flere talenter videre oppover i årsklassene.