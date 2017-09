SHK-jentene tok et steg nærmere landsserien

18-årslaget til Stjørdal Håndballklubb (SHK) spilte i helga den første kvalifiseringsrunden til den landsomfattende Lerøyserien. Kampene ble spilt i Fosslia Fjellhall i Stjørdal.

Tapte gruppefinalen

Etter 27-16-seier over Frøya og 27-15-seier over Levanger lørdag, var SHK-jentene allerede klare for andre kvalifiseringsrunde før søndagens oppgjør mot Charlottenlund.

Det ble en ren finale om gruppeseieren. Trondheimslaget viste seg å være sterkest og kunne til slutt juble for sjumålsseier 22-15 over Björn Blomquists jenter.

– Vi har nådd målsetningen vår og fått meget gode indikasjoner på hva vi trenger å forbedre. Vi må ha power, vinnervilje og blodtørst i duellspillet, det var der vi tapte kampen mot Charlottenlund, oppsummerer Blomquist.

Spent

Det betyr at SHK og Charlottenlund er videre til andre kvalifiseringsrunde til landsserien, mens Frøya og Levanger måtte takke for seg.

– Nå venter vi spent på trekningen, forteller Blomquist.