- Meld på laget ditt til Sjampions Lig nå!

Arrangørklubben Stjørdals-Blink Fotball (SBF) oppfordrer nå alle lag til å melde seg på til Sjampions Lig, en innendørsturnering i fotball for jenter og gutter født mellom 2005 og 2010 som arrangeres i Stjørdalshallen.

- Påmeldingsfristen for de to yngste årsklassene er 22. september mens påmeldingsfristen for de fire eldste årsklassene er 30. september, sier Bente Ertsgaard i SBF.

Kampdager

Kampdager er lørdag 30. september for 2009-årgangen, søndag 1. oktober for 2010-årgangen, lørdag 21. oktober for 2008-årgangen, søndag 22. oktober for 2007-årgangen, lørdag 28. oktober for 2006-årgangen og søndag 29. oktober for 2005-årgangen.

Tre- og femmannslag

I de to yngste årsklassene er det tremansslag uten målvakt mens det er fire utespillere pluss målvakt i de fire eldste årsklassene.

I de to yngste klassene består spillertroppene av fem spillere mens det er sju spillere i troppene i de eldste årsklassene.

Arangørklubben stiller med egne dommere og i hver klasse blir det trekning av en egen Sjampions Lig-pokal som tilfaller et lag i hver årsklasse.