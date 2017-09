Allerede kvalifisert for neste års VM

Thale Leirfall Bremset (18) fra Stjørdal Friidrettsklubb er allerede kvalifisert for neste års juniorverdensmesterskap i friidrett som arrangeres i Tampere i det sørvestlige området av Finland mellom 10. og 15. juli.

Og det er selvfølgelig i favorittøvelsen lengde hun har klart kvalifiseringskravet som er på 6,15 meter. Det er nøyaktig samme lengde som 18-åringens personlige rekord som ble satt tidligere i år.

Thale har hatt en meget god sesong og hun debuterte under et internasjonalt mesterskap da hun deltok i europamesterskapet for junior i Italia i slutten av juli. Det er 13 norske juniorer som har klart krav til junior-VM 2018.