MIL vil vinne, men vil ikke at HIL skal rykke ned

MIL og Frøya spilte 4-4 på Viksletta fredag mens HIL slo Orkanger 5-2 på Øya i Hommelvik samme kveld.

Foran mandagens kamp har HIL 12 poeng og ligger fire poeng bak IL Tempo på nest siste plass. Opp til Orkanger på trygg plass er det seks poeng når det er ni poeng igjen å kjempe om.

MIL på tredjeplass er tre poeng bak tabelltoer Svorkom som spilte 2-2 på bortebane mot Lånke sist fredag.

Kan bli en stund til

– Jeg synes ikke noe om at HIL skal rykke ned. Jeg ser blant annet ikke noe positivt på at lokaloppgjørene forsvinner, sier MIL-trener Knut Juel foran det som kan bli det siste lokaloppgjøret i seniorfotballen på herresiden på en stund i Malvik.

Poengdeling

I det første lokaloppgjøret i Hommelvik før sommerferien ble det 2–2 etter mål av Kristoffer Robertsen og veteranen Anders Fossum for MIL og Espen Tømmerås Solem og Martin Ingstad for HIL. Mandagens kamp er blitt utsatt fra 24. august. Den dagen spilte Rosenborg mot Ajax i play off til Europa League og ifølge styremedlem Rolf Martin Krey i MIL var det årsaken til at lokaloppgjøret ble utsatt i en måned.

MIL-klatring

– Med 13 av 15 poeng etter sommerferien har vi klatret på tabellen, og må si oss fornøyd så langt. Nå gjelder det bare å holde trøkket oppe helt til siste kamp i starten av oktober. Så HIL skal vi slå, sier styremedlem Rolf Martin Krey i MILs fotballavdeling. Krey har kvalitetsklubb og kompetanse som sine ansvarsområder i malvikklubben.

Målgaranti og Valle

– Vi håper på et bra oppmøte på Viksletta mandag. På Øya i vår var det 150 tilskuere, så vi har noe å strekke oss etter, sier Krey. MIL reklamerer med gratis inngang, målgaranti, crossbar challenge i pausen og selveste NRK-veteran og påskequizgeneral Viggo Valle som speaker. For MILs fotballavdeling har det vært en bra sesong, der klubben også har blitt godkjent som kvalitetsklubb av Norges Fotballforbund.

Årets kamp

– Det er liten tvil om at dette er årets kamp for oss spillere på begge lag, selv om vi kjemper i hver vår ende av tabellen. Vi ønsker å beholde HIL i divisjonen for å få flere oppgjør neste år, men vi gir selvfølgelig alt for at poengene skal bli igjen på Viksletta. Tre poeng betyr at vi har gode sjanser på andreplassen, og vi oppfordrer alle til å møte opp til en kamp det kommer til å lukte svidd av, sier MIL-spiss Kay-Ivan Rovik som også mener at lokaloppgjørene gir en ekstra dimensjon i divisjonen.

–Vi synes det er synd hvis HIL rykker ned, sier Kay-Ivan Rovik. Han pådro seg rødt kort mot Frøya og må stå over mandagens lokaloppgjør.