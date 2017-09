Fikk NM-sølv i miksklassen

Mesterskapet ble arrangert i Kristiansand og malvikklubben stilte med ett lag i junior kvinner og ett lag i junor mix. Troppen besto av 12 gymnaster, 2 trenere, 1 reiseleder og 5 foreldre.

Laget

I mix-klassen må det være likt antall jenter og gutter og sølvlaget fra Malvik Turn og RG besto av Andreas Høiseth, Rikke Eriksen Husabø, Ida Wold, Maria Tønne, Yasmine Tempest Onsøien, Trond Hernes og Fredrik Dahlstrøm.

Høyt nivå

– Det er ikke like mange klubber som stiller i mix-klassen som i de andre klassene, men konkurransen i toppen er hard og nivået i Norge begynner å bli veldig høyt, sier daglig leder Vibeke Trøa i Malvik Turn og RG. Det konkurreres i tumbling, trampett og frittstående og det var storfavorittene fra Oslo Turnforening, som er i en klasse for seg, som ble norgesmester.

Overrasket

– Men det var veldig jevnt mellom de tre lagene som kjempet om sølv- og bronsemedalje. Vi var egentlig sikre på at det kun skulle bli en fjerdeplass og det var noen nervepirrende minutter som gikk før arrangøren klarte å presentere de siste karakterene, sier Vibeke Trøa som sammen med en rimelig overrasket tropp kunne juble for andreplass og sølvmedalje.

Sjetteplass

I jentenes juniorklasse ble det sjetteplass til et meget ungt lag fra Malvik Turn og RG. En tredjedel av troppen er fremdeles rekrutter, noe som betyr at de har flere år igjen i juniorklassen.

Malvikklubben fikk beste karakter av alle i tumbling mens strenge dommere sørget for at karakteren i frittstående ikke ble så høy som gymnastene hadde håpet på. I trampett, som er lagets svakeste apparat, leverte jentene over all forventning. Det var Oslo som ble norgesmester også i denne klassen.