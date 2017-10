Det er ventet storinnrykk til rulleskifest

Førstkommende lørdag arrangerer Hommelvik IL langrenn sitt årlige rulleskirenn mellom Hommelvik og Mostadmark.

Arrangøren venter storinnrykk fra publikum og sier at de har jobbet mye med å få til et publikumsvennlig arrangement.

Selve løpet vil du kunne følge med direktesending på bladet.no på lørdag. Rulleskirennet starter klokka 13.00.

– Vi legger opp til et meget publikumsvennlig arrangement med visning på storskjerm på arenaområdet i sentrum og ved målgang i Mostadmark, sier Tor Helge Hansen i arrangørklubben, Hommelvik IL Langrenn.

Norges Skiforbunds smøretrailer vil være på plass og det samme vil også trener for allroundlandslaget for menn, Tor Arne Hetland, være. For de yngste årsklassene fra 14 til 16 år vil det være rulleskirenn i en rundløype ved Hommelvik sjøside, mens de eldste årsklassen går en 18 kilometer lang løype fra sentrum til Mostadmark. Underveis blir det spurtpriser i Hommelvik sentrum, ved Isdammen og ved Foldsjøen.

Det vil bli filming av løpet fra et helikopter og to motorsykler og løpet vil også bli streamet.