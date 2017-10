Unge syklister herjet i banemesterskap

I en ikke altfor stor juniorklasse når det gjelder antall deltakere forsynte de tre rytterne fra hjembyen til Prestmovelodromen seg grovt av medaljebordet i bane-NM som ble arrangert i Odense på øya Fyn.

Legende

Thorvald Ellegaard Arena har fått navnet sitt etter nettopp Thorvald Ellegaard som ble verdensmester i sykkelsprint seks ganger. Han ble født i byen Fangel på Fyn i 1877 og døde i 1954. Han er trolig den største syklisten Danmark har hatt og Ellegaard var en levende legende i den 31 år lange sykkelkarrieren.

17 medaljer

Totalt sikret de tre stjørdalingene seg fire gullmedaljer, seks sølvmedaljer og sju bronsemedaljer under mesterskapet.

Joakim Horten Bakken fikk fire gull- og to sølvmedaljer.

Preben Jenssen Matberg fikk en sølv- og tre bronsemedaljer.

Emil Aaen fikk tre sølv- og fire bronsemedaljer.

Mange øvelser

Et bane-NM består av mange forskjellige øvelser. Sprint og 1.000 mete innledet mesterskapet. Så var det duket for omnium som består av fire forskjellige fellesstarter. Første øvelse er scratch som består av 20 runder, hver på 250 meter, og det er førstemann i mål som vinner. Og øvelsen ble vunnet av Joakim Horten Bakken med Preben Jenssen Matberg på tredjeplass.

Temporace består av 30 runder og første rytter over målstreken på hver runde får ett poeng. De fem første rundene blir det ikke utdelt poeng. Her viste det seg at Emil Aaen var helt suveren og fikk hele 20 poeng. Temporace hadde dessverre ikke status som NM-øvelse.

Eliminasjon

Eliminasjonsløp handler om å ikke være sistemann over målstreken på annenhver runde. Når medaljene skulle deles ut var det tre Stj-Blink ryttere igjen. Preben ble den første som måtte gi tapt. Etter en spennende spurt ble det til slutt Joakim Horten Bakken som ble norgesmester foran Emil Aaen.

Poengløp

Poengløp består av 80 runder med spurt hver 10. runde hvor rytterne får henholdsvis fem. tre, to eller ett poeng. Keirin er en sprintøvelse hvor rytterne må ligge bak en moped i de tre første rundene og så er det tre runder før det er målgang. Siste NM-øvelse var 3.000 meter individuelt hvor alle tre stjørdalsrytterne satte personlige rekorder. Stjørdalingen Arnt Ove Fordal ble nummer tre på 4.000 meter i seniorklassen.