Stipend til talentfullbowlingspiller

15-åringen, som fyller 16 år om en måned, var veldig nervøs før utdelingen, men samtidig var hun også stolt over å ha fått et slikt stipend. Nå får hun anledning til å reise litt og satse enda mer på bowlingen.

Stipendet fikk hun blant annet for sine prestasjoner under norgesmesterskapet (NM) for junior både i fjor og året før. Hun kom hjem til Hommelvik med NM-sølv begge gangene. Hanne er elev ved Malvik videregående skole og den første helga i november skal hun delta i en stor bowlingkonkurranse i svenske Norrköping.

Ildsjel

Under hederskvelden ble det også delt ut heder til ildsjeler fra alle 26 kommunene i Sør-Trøndelag. Fra Malvik var det Jan Stokdahl fra Malvik IL som ble hedret, blant annet for sin formidable innsats for å fremme skisporten i Malvik.

Han har sikret og tilrettelagt for bruk av Malvikmarka i all ettertid til kommende generasjoner. Både på ski, til fots og ikke minst dokumentasjon og skilting av gamle kulturminner i Malvik.