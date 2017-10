Perry bidrar før pokalutdelingen

Perry spilte opprinnelig for Mosjøen, men har i mange år bodd i Stjørdal. Som tidligere Rosenborg-trener og nåværende assisterende landslagstrener for det norske herrelandslaget i fotball, har han god greie på hva som kreves for en klubb som skal klatre i ligasystemet.

I forkant av kampen mot Mosjøen på Nye Blinkbanen, holder Perry et miniseminar om hva som stilles av økonomiske og sportslige krav til klubben. I tillegg vil han fortelle litt om arbeidet som den nye landslagstrenerduoen er gang med å gjøre foran den kommende EM-kvalfiseringen.

Stjørdals-Blink vant sin tredjedivisjonsavdeling for mange uker siden, og i dag får de beviset i form av en pokal fra fotballforbundet om at de nå er et andredivisjonslag.

Mosjøen har forøvrig allerede rykket ned til fjerdedivisjon.

Neste og siste kamp for Stjørdals-Blink i tredjedivisjon er borte mot Steinkjer 21. oktober.