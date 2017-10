SHK klar for Lerøy-serien

I helgen foregikk den siste kvalifiseringsrunden til Lerøy-serien for J18-lag på Hamar. SHK som kom seg videre fra første kvalifiseringsrunde var outsider i kampen om å sikre seg én av de to plassene som sørget for plass i den nasjonale serien. Fire lag kjempet om de to kvalifiseringsplassene.

I den første kampen tapte SHK hele 27-20 mot gruppens storfavoritter Nit/Hak, mens i den andre kjempet SHK seg til en klar seier mot hjemmelaget Storhamar. Selv om det ved pause sto 8-7 i favør Storhamar midtveis, vant SHK svært så komfortabelt 20-13 etter fenomenalt forsvarsspill i andreomgang.

Tøff start i andreomgang

Dermed var forutsetningen grei foran søndagens avgjørende oppgjør mot Molde. Med seier eller uavgjort ville SHK gå videre til den landsomfattende serien.

Førsteomgangen var jevnspilt, og ved pause ledet Molde 9-8, en ledelse som ble økt til 10-8 innen ett halvminutt var gått av andreomgang. Etter snaue fire minutter var ledelsen økt til tre mål, og SHK hadde fått den verst tenkelig starten på omgangen.

Det tok nesten åtte minutter før den første SHK-ballen satt i nettmaskene, og da reduserte Maja Kildal Bakken til 12-9.

SHK våknet

Scoringen ga tydeligvis mersmak, for i løpet av de neste fem minuttene hadde SHK utlignet forspranget etter to nye scoringer av Kildal Bakken og ett av Siri Berbu. Da omgangen var halvspilt var lagene like langt på stillingen 12-12.

Lagene fulgte hverandre utover omgangen, og først etter knappe 22 minutter var SHK i ledelsen for første gang i omgangen etter et mål Ingvild Rabben Høiseth.

De siste minuttene blir spennende, men SHK holdt unna og trygget uavgjort 16-16 og avansement til Lerøy-serien - met ett plussmål bedre enn Molde.

Toppscorer for SHK ble Kildal Bakken og Berbu med fire mål hver. Sofia Breda Ruud ble kåret til SHKs beste spiller.