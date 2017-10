Are Tronseth nominert til Årets trener

Are Tronseth er blant de nominerte til prisen "Årets trener" i Trøndelag.

I begrunnelsen for at Tronseth er aktuell, står det beskrevet en knallsterk sesong med Ranheim RF. Tronseth har vist evne til å både videreutvikle spillestil, og ikke minst bygge opp laget delvis på nytt etter at flere nøkkelspillere enten har lagt opp eller blitt solgt.

Are Tronseth er i dag trener for Stjørdals-Blink.

De andre nominerte er Ranheim-trener Svein Maalen, Kåre Ingebrigtsen på RBK, Jonas Lian Hansen trener i Namsos IL, Thomas Dahle på Trondheims-Ørn og Jan Ketil Berg, Melhus IL.

Man kan gå inn og stemme på Are eller en av de andre kandidatene inne på NFF Trøndelags hjemmesider.