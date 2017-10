Skal arrangere nordisk mesterskap i futsal

Stjørdals-Blink Fotball, med rutinerte arrangører som Alf-Erik Albrechtsen, Tor Vikan og Kåre Fiskvik, blir teknisk arrangør når det skal arrangerers uoffisielt nordisk mesterskap i futsal i Stjørdalshallen.

- Stjørdalingene har lang og mye erfaring som arrangør. Det kom tydelig fram under et møte tidligere denne uka, sier Bjørn Langørgen i Trøndelag Fotballkrets. Han er nestkommanderne (NK) i fotballkretsen og har blant annet det overordnet serie- og kampansvar og er leder for konkurranseavdelingen.

- Det er Norges Fotballforbund (NFF) som står som formell arrangør av mesterskapet, sier Langørgen.

Deltakende nasjoner er Danmark, Grønland, Sverige, Finland og vertsnasjonen Norge.

Både kamper og treninger blir i Stjørdalshallen. Det ska spilels to kamper hver kveld fra tirsdag 5. desember til og med fredag 8. desember. Lørdag 9. desember spilles det to kamper litt tidligere på dagen med påfølgende premieutdeling.

Alle nasjonene skal bo på Scandic Hell under mesterskapet som ble arrangert i Sverige i fjor.

Rett etter åpningen i februar 2012 ble det arrangert en EM-kvalifiseringskamp i futsal mellom Norge og Italia med over 2.000 tilskuere til stede i Stjørdalshallen.