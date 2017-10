Skal jakte flere rekorder på isen

De er for lengst kommet i gang med konkurransesesongen. Odin By Farstad er førsteårssenior og han deltok i et stevne i Stavanger for snart tre uker siden. Han kom i mål på 36,64 sekunder på 500 meter og 1,12,40 minutter på den dobbelte distansen. 19-åringen har fått trent stort sett som planlagt, men ifølge pappa Rune Farstad så sliter han litt med et kne. Det betyr at han må balansere treningene så det ikke blir for mye belastning.

Inzell

Søster Ane har ennå to sesonger igjen som juniorløper. Hun har vært på en trenings- og konkurransesamling i Inzell i Tyskland og hun kom hjem derfra sist tirsdag.

Første på 40-tallet

I skøytemetropolen har hun satt tre kretsrekorder for Sør-Trøndelag. Forrige helg ble hun klokket i mål på 40,98 sekunder på 500 meter mens hun sist helg forbedret den ukegamle rekorden da hun kom i mål på 40,89 sekunder. Trolig er Ane By Farstad den første skøyteløperen fra Trøndelag på jente- og kvinnesiden som har gått 500 meter på 40-tallet.

Flere rekorder

På 1.000 meter lyder den nye kretsrekorden på 1,22,30 minutter. Ane satte også ny personlig rekord på 1.500 meter med 2,10,55 minutter. Hennes tidligere personlige rekorder på henholdsvis 500, 1.000 og 1,500 meter var 41,24 sekunder, 1,23,81 minutter og 2,11,19 minutter. På 3.000 meter er hennes bestenotering 4,45,35 minutter.

Verdenscup

Odin By Farstads hovedmål er å kvalifisere seg først og fremst til de to første verdenscupkonkurransene for seniorer. Kvalifiseringen foregår under norgesmesterskapet (NM) på enkeltdistanser i Sørmarka i Stavanger neste helg. Verdenscupåpningen foregår i nederlandske Heerenveen mellom 10. og 12. november mens Stavanger er arrangørsted 17. til 19. november.

Ane sitt hovedmål i 2017/2018-sesongen er verdensmesterskapet for juniorer i Salt Lake City i USA i begynnelsen av mars neste år. Både Ane og Odin representerer Sportsklubben Falken fra Trondheim.

Trenere

Odin By Farstad tilhører elitesprintlandslaget som trenes av Jeremy Wotherspoon, en av tidenes beste skøytesprintere med blant annet fire gull fra sprint-VM og like mange gull fra VM i enkeltdistanser. Ane By Farstad er på juniorlandslaget og har Rune Farstad som hovedtrener. Både Ane og Odin er knyttet opp mot Olympiatoppen Midt-Norge. Også Rune Farstad er knyttet opp mot Olympiatoppen og har ansvaret for treningene til sønnen når han er hjemme.

Under helgas norgescup i Vikingskipet skal Ane delta på to 500-meter og en 1.000 meter. Odin skal delta på 500, 1.000 og 1.500 meter.