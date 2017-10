Stjørdals-Blink skremte VHK

Stjørdals-Blink overrasket i stedet gjestene fra Malvik ved kun å tape med seks mål, 30-36 hjemme i Stjørdalshallen.

- Spillemessig er dette opp fra forrige kamp. Å score 30 mål er bra, men å slippe inn 36 er for mye, sier Kurt Kristoffersen.

Stjørdals-Blink treneren smilte likevel bredt etter kampen, og spesielt var andreomgangen god. Den vant stjørdalingene 17-16.

- Det er veldig bra å vinne andreomgangen. Vi møter tross alt et godt håndballag. Vi er på gang, men vi trenger poeng. I neste kamp møter vi Skogn, og da håper jeg på seier, sier han.

- Kjemperævva

VHK-trener Alexander Linkløkken Pettersen var derimot ikke like fornøyd.

- Kjemperævva. Blink skal ikke være noen målestokk, og vi har tidligere møtt dem og slått dem stort. Dette var for dårlig, sier han.

Det er først og fremst forsvarsspillet som svikter. 30 baklengs mot andredivisjonsjumboen Stjørdals-Blink er for drøyt for et lag som har som mål å kjempe om å være blant topp-tre i divisjonen.

- Stjørdals-Blink i dag skulle passet oss godt. Vi har hatt en del sykdom og skader i troppen de siste ukene, og jeg trodde spillerne skulle være mer på og giret i kampen, sier Linløkken Pettersen.

God start

VHK hadde god kontroll i førsteomgang, og allerede etter seks minutter ledet de 6-2. Ved pause var stillingen 20-13 til bortelaget, og alt så ut til å gå mot en komfortabel og forventet seier.

I andreomgang kommer et skjerpet Stjørdals-Blink på banen, og etter 17 minutter av omgangen er VHKs forsprang redusert til tre mål. Mot slutten gambler Stjørdals-Blink på å innhente forspranget, men VHK skjerper seg og kontrollerer sluttminuttene inn til 36-30-seier.

Klatrer på tabellen

Kampens toppscorer ble Alexander Gylland med 13 mål for Stjørdals-Blink, mens Dino Saric stoppet på ti mål for VHK.

Etter seks serierunder har VHK nå seks poeng, og klatret opp til femteplass. Stjørdals-Blink har fortsatt null poeng på like mange spilte kamper, og ligger helt sist.