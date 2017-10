Kontret Heimdal i senk

Serieleder Stjørdal Håndballklubb (SHK) hadde ingen problemer med å feie over Heimdal hjemme i Fosslia Fjellhall. Tredjedivisjonsoppgjøret endte med seier 21-16, etter at stjørdalingene ledet hele 15-4 ved pause.

SHK spilte i førsteomgang svært godt i forsvar, og svarte med å kontre inn mål etter mål mot stadig mer fortvilte Heimdal-spillere.

Etter pause gjorde trener Björn Blomquist flere endringer. Blant annet fikk lynvingene Maja Kildal Bakken og Maria Rekkebo hvile. Duoen dominerte i førsteomgangen mot Heimdal.

SHK ledet en periode 21-11, men i de siste minuttene reduserte Heimdal slik at sluttresultatet ble 21-16.

Lørdag spilte SHK borte mot Ranheim, en kamp de vant enkelt 12-31.

Leder sin avdeling

SHK leder sin tredjedivisjonsavdeling med ti poeng etter fem kamper.

VHK beseiret Skogn hjemme i Malvikhallen foran 85 tilskuere med sifrene 33-26, etter at de ledet andredivisjonsoppgjøret komfortabelt 14-8 midtveis.

Kampen ble aldri spennende, og etter halvspilt førsteomgang ledet VHK hele 9-3 etter en scoring av Johannes Resell.

I andreomgang økte ledelsen til både åtte og ni mål, men mot slutten kom Skogn litt nærmere og kampen endte altså 33-26.

Morten Norum scoret åtte mål for VHK, mens Dino Saric endte på seks fulltreffere.

På tredjeplass

VHK klatret etter seieren opp til tredjeplass på tabellen med åtte poeng etter syv kamper. Oppgjøret mot Skogn, som er divisjonens nest dårligste lag, var viktig for VHK. Klubben har strevd i høst, og onsdagens relativt knepne seier mot Stjørdals-Blink ga heller ikke spillerne all verdens til selvtillit.

Selvtillit trenger spillerne i bøtter og spann, for i neste kamp møter VHK NTNUI 4. november. Studentlaget må slås for at målsetningen om å være blant de tre beste i andredivisjonsavdelingen skal holde, men NTNUI har åpnet sesongen godt og blir ingen enkel match.