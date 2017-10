NRK-folk var på befaring før Landsskytterstevnet

Mandag formiddag var teknisk leder Kay Sundberg, produksjonsleder Alvilde Vike og producer Reidar Stjernen fra NRK på befaring på skytebanen på Frigården i Lånke sammen med arenasjef Per Helge Langseth og hans assistenter Bjørn Ove Hofstad og Jon Anders Leikvoll i LS-komiteen for neste års gigantarrangement.

- Etter den befaringen vi har her nå i dag, kommer vi tilbake en tur til våren, sier Alvilde Vike.

- Men så vil vi komme tilbake rett før stevnet starter i august. Og da kommer vi med alt utstyret vi skal bruke under sendingene. Vi har en semitrailer med produksjonsutstyr pluss en lastebil med kameraer. Vi skal også bruke droner under sendingene, sier Vike som regner med et NRK vil ha rundt 40 personer på plass en ukes tid i begynnelsen av august.

- LS er vår nest største nasjonale idrettssatsing. Kun norgesmesterskapet på ski er større, sier Reidar Stjernen.