Slik gikk det med de lokale sjakk-lagene

Det ene av tre lag fra Hell Sjakklubb ble nummer 9 i sist helgs norgesmesterskap for klubblag i nordmørsbyen Kristiansund. På laget spilte Edwin David, Trygve Dahl, Øyvind Andersen Lundeby og Torbjørn Dahl.

På klubbens andrelag spilte Alexander Øye-Strømberg, Jiahao Eric Ji, Kristoffer Wang Strømhaug og Ian Dahl som ble nummer 27 av de 40 lagene som deltok.

Hell Sjakklubb 3 ble nummer 34. Laget besto av Emerik Dubonnet, Malgorzata Kopaczek-Styczen, Kristin Ribe og Jiabao Eivind Ji.

Det var Schakklubben av 1911 (SK 1911) fra Oslo som ble norgesmester.

For øvrig så sikret Alexander Øye-Strømberg seg 5 av 6 poeng under NM og kan regne med et stort hopp på neste ratingliste fra World Chess Federation (FIDE).