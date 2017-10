Åpningen av den nye kunstgressbanen må utsettes

Sport

Lørdag skulle det være en festdag for fotballen i Tangmoen IL. Men gjenåpningen av klubbens kunstgressbane må utsettes og det betyr at åpningsfesten avlyses.

Banen på Kvislabakken har fått nytt kunstgressdekke i høst samtidig som det er gjort et omfattende grunnarbeid på banen.

– Det som gjenstår er utkjøring av sand og gummigranulat. Det er en jobb som er grei, men tidkrevende i tørt vær. Men det våte været de siste dagene har forsinket jobben som utføres av ProTurf. Derfor blir ikke banen ferdig som planlagt til lørdag, sier styreleder Kristian Nisja i Tangmoen IL.

I vått vær er nemlig jobben med utkjøringen av sand og gummigranulat enda mer tidkrevende.

Avlysning

– Derfor ser vi oss dessverre nødt til å avlyse dagens åpningsarrangement på Tangmoen stadion, sier Kristian Nisja som tok over styrelederjobben etter Katarina Sederholm Hoff.

Idrettslaget kunne ha gjennomført den to timer lange åpningsseremonien for deretter å stenge banen noen dager i påvente av at kunstgressbanen skal bli hundre prosent ferdig.

– Men jeg tror de unge brukerne av banen ville bli enda mer skuffet med å ha banen tilgjengelig i to timer lørdag for så å stenge den i noen dager, sier han.

Tangmoen IL har bidratt med dugnad og klubber er så å si ferdig med sin del av jobben. Nå gjenstår bare oppholdsvær slik at den siste delen kan gjøres ferdig. Da får Tangmoen IL det aller ferskeste kunstgressdekket i kommunen.

Det er Harald Trettenes som har vært leder for kunstgressprosjektet. Det var under et ekstraordinært årsmøte i juni i år at det ble vedtatt å gjennomføre prosjektet. Under anleggsarbeidet har de forskjellige lagene i Tangmoen IL benyttet seg av kunstgressbanen på Øverlands Minde til trening og kamper og garderober ble leid i Stjørdalshallen i forbindelse med kamper.

Slitt

Bakgrunnen for prosjektet er at dagens kunstgressdekke som ble lagt i 2006 er veldig slitt. I tillegg har det, ifølge et informasjonsskriv fra Tangmoen IL, vist seg at grunnarbeidene som ble gjort ikke holder mål, noe som er årsaken til telehiv, og derav ujevn og hard bane.

Norges Fotballforbund har vært på befaring og konkludert med at kunstgresset bør byttes, samt at grunnarbeidene må utbedres.