Sport

Laget fikk navnet Paris St. Germain, og gjorde ikke skam på det franske storlaget.

- Vi vant to kamper og spilte én uavgjort, forteller Even E. Alstad, Jonas Lereggen, Filip Magnus Einvik, Birk Myran og Viljar Holen Kringen, som utgjorde laget.

Aller morsomst var det likevel at RBK-trollet deltok under medaljeseremonien i Stjørdalshallen.

- Det var skikkelig tøft at RBK-maskoten kom. Det gjorde at cupen, som uansett er kjempestas å delta på, ble ekstra morsom, sier den oppstemte fotballgjengen fra Remyra.

Ambisjonene er det ingen feil med hos 11-åringene.

- Vi skal bli bedre enn Rosenborg, smiler de.

Tilført klubben millioner

Carl Petter Sakshaug i Stjørdals-Blink gliste godt under premieutdelingen. Han skryter av alle frivillige som står på hardt for at Sjampions Lig er blitt en stor suksess.

I løpet av tre helger har og skal 230 lag i aksjon, noe som gjør at årets cup har rekorddeltagelse.

- Vi har holdt på siden tidlig 1990-tall, og i løpet av den tiden har cupen generert flere millioner i inntekter til Stjørdals-Blink. Bare i år forventer vi en nettoinntekt på rundt 250.000 kroner, sier han.

Saken fortsetter under bildet.

Kan bli 320 lag

Sjampions Lig går over tre helger, og startet med syvåringene før det hele avsluttes med 12-åringene søndag. Sakshaug mener klubben kan bli mye større enn årets rekordstore cup.

- Vi skal starte tidligere neste år med markedsføringen, og vi mener det skal være plass til rundt 320 lag fordelt på de tre helgene. Men da blir det rock'n'roll, smiler han.

- Jeg vil trekke frem de flinke foreldrene som stiller opp, og ikke minst Øyvin Bjerkås som har holdt på med cupen siden tidlig 1990-tall. Han leverer fortsatt med et smil, sier Sakshaug.

Laget som hadde lengst reisevei var Grong, som spilte lørdag ettermiddag. De ble hedret av arrangørene i Stjørdals-Blink Fotball under premieutdelingen.