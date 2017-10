SHK stormer videre

Sport

Da sluttsignalet lød i Fosslia Fjellhall viste lystavlen 29-17 til fordel for den suverene serielederen i tredjedivisjon.

Utleira2 var ingen kasteball, og SHK hadde startvansker i oppgjøret. Tekniske feil, uheldige avslutninger og varierende forsvarsspill står på minuskontoen. Det førte blant annet til at SHKs kontringsvåpen nærmest var fraværende til å begynne med, men etter hvert ble alt så mye bedre.

God avslutning

Etter 20 minutter ledet SHK 8-7, men seks minutter senere var stillingen plutselig 13-7 etter en scoring av Maichen Eidem Olsen.

Avstanden burde være stor nok til å holde Utleira2 unna seiermulighetene.

Utleira yppet seg

Ved pause ledet SHK 14-9, men åpningen av andreomgangen bar bud om at Utleira2 ikke anså slaget for tapt. De kom tilbake til både 15-12 og 18-15, men igjen satte SHK opp turboen mot slutten av omgangen.

Maja Grindheim kontret blant annet inn fire mål på to minutter, og SHKs fysiske overlegenhet ble etter hvert stadig mer synlig. Kjapt og effektivt løp stjørdalingene fra de fortvilte bypiene og vant 29-17 for et femtitalls tilskuere.

Tre spillere ute

Resultatet er ekstra solid med tanke på at SHK manglet både Siri Berbu, Anna Helena Gardarsdottir og Maja Kildal Bakken, spillere som omtrent i hver eneste kamp til sammen scorer 15 mål.

Toppscorer for SHK ble Maja Grindheim med seks mål, men hele ni spillere noterte seg for nettkjenninger i kampen.

SHK er så langt ubeseiret i tredjedivisjon avdeling 2 med 12 poeng på seks kamper.

VHK tapte

I motsatt ende av tabellen ligger Vikhammer HKs (VHK) damelag. I lørdagens borteoppgjør mot Namsos tapte laget 21-16. VHK ligger nest sist med kun ett poeng etter fire spilte kamper.