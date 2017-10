Denne gjengen gruer seg aldri til å trene

Sport

Til tross for én plussgrad og høljregn klokka 10 i Hommelvik søndag formiddag, sto over 20 unge skiløpere startklare for treningsøkt.

På planen sto en lett joggetur på et par timer, men værforholdene kunne ta motivasjonen borte fra alle og enhver.

- Meg gjør det ingenting. Jeg er vant til at været kan være slik, sier Mads Ellingsen.

15-åringen var én av 21 ungdommer som møtte søndag morgen utenfor Hommelvik ungdomsskole. Forholdene var så utrivelige som det gikk an. Temperaturmåleren viste én grad og regn, iblandet sludd, høljet ned. Likevel var det ingen som meldte avbud på grunn av været. Oppmøtet forteller mye om det sterke skimiljøet i Hommelvik.

- Miljøet i Hommelviks skigruppe er kjempebra, og vi kjenner og stoler på hverandre. Jeg gruer meg aldri til å gå på trening, sier Ellingsen.

Kombinerer ski og fotball

Som aktive 15-åringer flest har Ellingsen nok å holde på med. Tre ganger i uken trener han fotball, og ellers legger han inn tre økter med skitrening. På fotballaget til Hommelvik IL var han med på å vinne førstedivisjon for 16-åringer. I tillegg vant laget finalen i Obos-cupen søndag kveld.

- Jeg liker langrenn best, og det er der jeg vil satse, sier han.

Derfor skal han tirsdag på et forbesøk hos Meråker videregående skole for å få et innblikk miljøet som kanskje blir hans hjemmebane fra neste høst av.

- Jeg har lyst til å gå i Meråker. Alle som har vært der skryter av opplegget.

Hybellivet ser han frem til.

- Det blir bare bra det, smiler Ellingsen.

Saken fortsetter under bildet.

Vil klatre

Forrige sesong endte 10.-klassingen fra Hommelvik på en 22.-plass sammenlagt i ST-cupen. Målet denne sesongen er å karre seg oppover listene.

- Jeg endte ofte på 20-tallet i rennene. I år håper jeg å avansere noen plasser. Sammenlagt håper jeg å komme blant de 20 beste, sier Ellingsen, som også skal gå hovedlandsrennet på Lygna kommende vinter.