– Bord og stoler roper om utskifting

Sport

I løpet av en kort uke har Hegra Idrettslag samlet inn over 50.000 kroner til innkjøp av nye stoler og bord til klubbhuset.

Kronerulling

Det var hovedstyret i idrettslaget som forrige onsdag vedtok at det skulle settes i gang en kort kronerulling for nye stoler og bord til klubbhuset som er i ferd med å pusses opp.

– Etter hvert som arbeidet med klubbhuset går framover, ser vi at huset blir kjempefint samtidig som bord og stoler nærmest roper om utskifting. Hovedstyret bestemte derfor onsdag i forrige uke at vi kjører en kort kronerulling for å få inn penger til nye stoler og bord som matcher vår nye, flotte storstue, sier styreleder Rolf Einar Pedersen.

Satte strek

– Vi satte strek for kronerullingen tirsdag kveld og har nå passert 50.000 kroner i innsamlet beløp. Pengene er i hovedsak fra idrettslagets medlemmer. Det betyr at idrettslaget gjennom dette har klart å finansiere en nødvendig utskifting av møblene i klubbhuset på Hegra Sparebank Arena, sier Rolf Einar Pedersen.

Oppussingsarbeidet går nå mot slutten og offisiell åpning av klubbhuset blir i midten av denne måneden.