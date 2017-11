Stjørdal HK tok sin åttende strake seier

Sport

NTNUI ble sendt hjem til nudelgrytene på studenthyblene med sifrene 24-15, etter at SHK hadde avgjort kampen allerede i førsteomgang. Ved pause ledet nemlig serielederne i tredjedivisjon hele 12-5.

Trå start

Det startet imidlertid litt trått, og etter ti minutter var stillingen 2-2. Så satte de unge spillerne opp tempoet og tre minutter senere var stillingen 5-2 etter et mål av Emma Eidem Olsen.

Utover omgangen ble det stadig mer vann mellom båtene, og med syvmålsledelse ved halvtid var det meste unnagjort.

Førsteomgangen huskes først og fremst for et svært så solid forsvarsspill og at laget hevet seg offensivt utover omgangen.

Tok innpå

NTNUI, som ligger på tredjeplass i tredjedivisjon avdeling 2, ga imidlertid ikke opp. Etter pause gjorde de et helhjertet forsøk på å nærme seg SHK, og reduserte til 12-8 før Anna Helena Gardarsdottir satte inn SHKs første mål etter åtte og et halvt minutt av omgangen.

Snaue ti minutter senere satte Maichen Eidem Olsen sitt eneste mål i kampen, og økte til 17-9. Etterpå ble det stramme forsvarsspillet noe slappere, og i løpet av de siste 13 minuttene slapp SHK inn seks mål. Det hadde ingen betydning ettersom SHK i samme periode puttet inn syv fulltreffere. Dermed endte det hele med 24-15, og fortsatte serieledelse for SHK.

Kveldens toppscorer ble Martina Prestmo Strand med seks mål.

VHK tapte igjen

VHKs damer hadde stø kurs for to poeng borte mot Tynset, men det glapp dessverre mot slutten. Det endte med 23-22-tap, og VHK står fortsatt med ett poeng og ligger på sisteplass i tredjedivisjon avdeling to.