Alt er klappet og klart til ny håndballfest

De erfarne arrangørene av store håndballkamper i Stjørdalshallen har alt under kontroll foran kommende søndags europacupkvalifiseringskamp mellom hjemmelaget Byåsen og HC Gomel fra Hviterussland.

Sist torsdag var representanter fra Byåsen, de to arrangørklubbene Stjørdal Håndballklubb og Stjørdals-Blink og hallsjef Tule Nervik samlet til et planleggingsmøte.

Setter pris på

– Vi her i Stjørdal har gjennom flere år og mange kamper skaffet oss erfaring til å arrangere slike kamper. Og det er noe som Byåsen setter stor pris på og som er en vesentlig årsak til at klubben av og til legger en hjemmekamp til Stjørdal og Stjørdalshallen, sier Inger Lise Guldseth Augdal. Hun er leder for Sone Stjørdal i Sone Midt i Region Nord i Norges Håndballforbund.

Gjennomgått

Under torsdagens møte ble kamparrangementet nøye gjennomgått fra start til slutt.

–Vi ble presentert for hvilke ansvarsområder vi skal ha. Og det er blant annet kioskdrift, billetter, vakthold og sikkerhet, sier Augdal. I tillegg skal klubbene være behjelpelig under innmarsjen før kampen som er den første av to i den tredje og siste kvalifiserende runden i EHF-cupen. Vinneren sammenlagt etter de to kampene er kvalifisert for gruppespillet. En meget attraktiv gulrot for å sette alt inn på å vinne. Returkampen i Hviterussland spilles neste helg.

Rigging og storskjerm

Hallsjef Tule Nervik og hans medarbeidere i Stjørdalshallen har ansvaret for rigging før kampen og nedrigging i etterkant mens Erik Saasen Strand er ansvarlig for de to storskjermene som skal benyttes i forbindelse med kampen.

Over 1.000

–Hvor mye folk regner dere med på tribunen?

–Det er ikke diskutert så mye. Men vi håper at det kommer godt over 1.000, sier sonelederen.

Trening

Gjestene fra Hviterussland skal gjennomføre en trening i Stjørdalshallen lørdag kveld mens det ennå ikke er bestemt om Byåsen skal ha trening i kamparenaen.

–Det er visstnok snakk om at Byåsen-spillerne skal ha en trening på formiddagen på kampdagen, sier Inger Lise Guldseth Augdal.

Teamleder Valeria

Hun sier videre at Valeria Dzisiak fra Stjørdal skal være teamguide for de hviterussiske gjestene.

–Hun var også teamleder for landslaget fra Ukraina som møtte Norge i EM-kvalifisering i Stjørdalshallen tidligere i høst, sier Inger Lise Guldseth Augdal. Hun kan ikke få påpekt nok betydningen av å arrangere slike kamper. Og hvor artig det er å bli spurt om å ta på seg slike kamper.

–Slike kamper er kjempebra reklame både for oss som er arrangørklubber, Stjørdalshallen som arrangementssted og Stjørdal som arrangementsby, sier hun.

